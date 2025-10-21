Внук де Голля обрушился с критикой на Макрона за политику по Украине

Пьер де Голль: Франция не может участвовать в решении конфликта на Украине

Франция из-за резкой антироссийской политики президента Эммануэля Макрона не может по-настоящему участвовать в урегулировании ситуации на Украине. Об этом РИА Новости заявил внук экс-президента Шарля де Голля Пьер.

«Я бы очень хотел, чтобы Франция (по конфликту на Украине. — «Газета.Ru») могла играть ту роль, которую всегда играла в урегулировании конфликтов и в дипломатических вопросах. К сожалению, такое положение не достигается с той полемикой, агрессивностью, которые проявило правительство Франции», — подчеркнул он.

По мнению Пьера де Голля, Париж давно утратил роль посредника в решении военных конфликтов.

Пьер де Голль сообщал ранее о желании увидеть переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение кризиса на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Путина и Трампа в Венгрии может состояться в течение двух недель или позже. Маршрут полета российского лидера в Будапешт пока непонятен, отметил представитель Кремля.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.