Военэксперт Кнутов: Киев может попытаться сорвать саммит РФ и США в Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) может устроить провокацию в Венгрии во время встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

К слову, газета «Известия» выяснила, почему площадкой для саммита РФ и США был выбран именно Будапешт и почему предстоящая встреча двух лидеров стала политическим ударом для Евросоюза.

«Венгры со своей стороны сделают все, чтобы не было никаких провокаций, и тем более террористических актов. Но нужно помнить, что Украина имеет зуб на Венгрию. Киев крайне заинтересован в том, чтобы на территории Венгрии были совершены какой-нибудь теракт», — сказал специалист.

Украинские диверсанты могут работать под флагом других стран, добавил он.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы в Белом доме сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии.

Политолог Борис Межуев позднее заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Евросоюз, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях» в прессе.

Ранее в Кремле объяснили выбор Будапешта в качестве места встречи Путина с Трампом.