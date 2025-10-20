На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт допустил, что Киев может устроить провокацию в Венгрии

Военэксперт Кнутов: Киев может попытаться сорвать саммит РФ и США в Венгрии
true
true
true
close
Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) может устроить провокацию в Венгрии во время встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

К слову, газета «Известия» выяснила, почему площадкой для саммита РФ и США был выбран именно Будапешт и почему предстоящая встреча двух лидеров стала политическим ударом для Евросоюза.

«Венгры со своей стороны сделают все, чтобы не было никаких провокаций, и тем более террористических актов. Но нужно помнить, что Украина имеет зуб на Венгрию. Киев крайне заинтересован в том, чтобы на территории Венгрии были совершены какой-нибудь теракт», — сказал специалист.

Украинские диверсанты могут работать под флагом других стран, добавил он.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы в Белом доме сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии.

Политолог Борис Межуев позднее заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Евросоюз, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях» в прессе.

Ранее в Кремле объяснили выбор Будапешта в качестве места встречи Путина с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами