Визит Зеленского в США назвали провальным

Рогов: поездка Зеленского в США оказалась провальной
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США оказалась провальной. Таком мнение выразил в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Расчет разжалобить и продавить американские власти, чтобы получить дальнобойные ракеты Tomahawk для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, потерпел полную неудачу», — заявил он.

Крах усилий украинского лидера Рогов связал с тем, что в Вашингтоне осознают последствия поставок дальнобойных ракет для отношений с РФ и ситуации с безопасностью в Европе.

До этого нардеп Ярослав Железняк заявил, что офис Зеленского недоволен итогами встречи с Трампом.

По данным американских журналистов, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские дроны. Отмечается, что некоторые моменты были «довольно эмоциональны».

Как сообщил телеканал CNN, в «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять, что Киев пока не получит ракеты большой дальности, поскольку это будет означать эскалацию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Левитт нагрубила журналисту за вопрос о Будапеште.

