В Раде заявили о недовольстве в офисе Зеленского встречей с Трампом

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского недовольны итогами его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Судя по ряду однотипных абсолютно пустых постов «Слуг» («Слуга народа» — правящая партия на Украине — прим. ред.) о поддержке переговоров и Зеленского, наша делегация была не очень довольна результатом», — говорится в посте.

Как писал портал Axios, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские дроны. Отмечается, что некоторые моменты были «довольно эмоциональны».

Как сообщил телеканал CNN, Трамп ясно дал понять, что Киев пока не получит ракеты большой дальности, поскольку это будет означать эскалацию.

Трамп после завершения встречи улетел на вертолете во Флориду без каких-либо комментариев для прессы. Позднее в социальной сети Truth Social он назвал прошедшую беседу «очень интересной и дружелюбной». Кроме того, он предложил России и Украине заключить сделку — прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения.

