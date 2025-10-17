Путин: возмущает то, что западные СМИ называли террористов в РФ повстанцами

До сих пор вызывает возмущение то, что террористов, которые совершали преступления на территории России, в эфире западных каналов называли повстанцами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в честь 20-летия телеканала RT.

«И до сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами», — сказал он.

По его словам, в начале 2000-х западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением и продвигали ложные ценности.

При этом пропагандистские штампы современного Запада немногим отличаются от советских, отметил глава государства.

17 октября Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT.

В сентябре сообщалось, что Запад потерпел масштабное информационное поражение в попытке изолировать Россию и представить санкции как эффективное оружие. Как признают влиятельные европейские и американские медиа, кампания экономического давления полностью провалилась.

