Путин заявил, что западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением

Путин: в начале 2000-х западные СМИ злоупотребляли монопольным положением
Сергей Бобылев/РИА Новости

В начале 2000-х западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением и продвигали ложные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на 20-летии канала RT, передает ТАСС.

«Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные средства массовой информации злоупотребляли своим монопольным положением, а зачастую, точнее, практически всегда под видом объективных новостей выдавали на-гора все, что хотели, пытаясь насаждать в умах и сердцах миллионов людей не просто какие-то новые правила, а скорее даже основанное на ложных нравственных ценностях новое цивилизационное пространство», — сказал глава государства.

Незадолго до этого Путин приехал в Большой театр, где проходит праздничное мероприятие в честь 20-летия телеканала RT.

В сентябре сообщалось, что Запад потерпел масштабное информационное поражение в попытке изолировать Россию и представить санкции как эффективное оружие. Как признают влиятельные европейские и американские медиа, кампания экономического давления полностью провалилась: российская экономика демонстрирует рост, находит обходные пути для экспорта и укрепляет сотрудничество с другими странами, получая необходимое время и ресурсы для достижения целей спецоперации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД обвинили западные СМИ в сокрытии планов Украины устроить провокации.

