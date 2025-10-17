Путин сравнил западную пропаганду с советской

Пропагандистские штампы современного Запада немногим отличаются от советских. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Также Путин заявил, что в начале 2000-х западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением и продвигали ложные ценности.

17 октября Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT.

Международная информационная телекомпания Russia Today осуществляет круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми каналах — на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках, а также на двух документальных. Главным редактором RT является Маргарита Симоньян, генеральным директором — Алексей Николов. Телеканал начал работу 10 декабря 2005 года с запуска англоязычной версии.

Ранее пытавшегося пройти к Путину иностранца увезли в психбольницу.