В Еврокомиссии отреагировали на планы Путина и Трампа встретиться в Венгрии

Представитель ЕК Жилл: Евросоюз приветствует усилия, ведущие к миру на Украине

Европейская комиссия (ЕК) приветствует любые усилия, ведущие к устойчивому миру на Украине. Об этом заявила представитель ЕК Олоф Жилл, пишет РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала планы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести очные переговоры в Венгрии.

«Если такая встреча будет этому (урегулированию на Украине — «Газета.Ru») способствовать, то мы ее приветствуем», — сказала Жилл.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что глава государства оперативно поддержал предложенную американским лидером идею организации саммита в Венгрии. В свою очередь, премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина «идет на полную мощность».

Ранее в Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Венгрию.