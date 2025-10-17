Орбан рассказал о подготовке саммита России и США

Орбан: подготовка саммита России и США в Венгрии идет на полную мощность

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что подготовка саммита РФ — США в Венгрии идет на полную мощность.

«Переговоры с президентом России состоялись, подготовка идет на полную мощность!» — написал он.

16 октября российский лидер провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин оперативно поддержал предложенную Дональдом Трампом идею организации российско-американского саммита в Венгрии.

В свою очередь, Орбан заявил, что подготовка к переговорам ведется полным ходом. По словам премьер-министра, он уже созвонился с президентом США и обсудил с ним ситуацию.

Ранее в министерстве иностранных дел Венгрии назвали фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште.