В Кремле не стали говорить, где пройдут переговоры Лаврова и Рубио

Песков: Лавров и Рубио самостоятельно объявят место проведения своей встречи
Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, дипломатам еще только предстоит договориться о месте проведения переговоров.

«[Лавров и Рубио] сами об этом расскажут», — добавил представитель Кремля.

17 октября глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров и Марко Рубио планируют в течение дня провести телефонный разговор. Как он сказал, от результатов возможной встречи российского и американского дипломатов зависят дата и детали переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Накануне Путин и Трамп провели телефонную беседу, после которой президент США анонсировал очные переговоры с российским коллегой в Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сообщил, что встреча глав двух государств в Будапеште состоится через неделю после переговоров Лаврова и Рубио, запланированных на следующую неделю.

Ранее Лавров продемонстрировал жест «класс» после переговоров с Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

