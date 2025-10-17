В Венгрии сообщили, что дата саммита РФ и США зависит от встречи глав МИД двух стран

Сийярто: дата переговоров Путина и Трампа в Венгрии зависит от встречи глав МИД

Дата и детали переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии зависят от встречи и глав МИД двух стран и ее результатов. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его информации, глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут телефонные переговоры в пятницу.

Ранее Сийярто провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау на тему подготовки саммита в Венгрии.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.