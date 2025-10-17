На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CNN раскрыл, когда Трамп изменил мнение об ударах по объектам России

CNN: Трамп изменил позицию по ударам Украины по РФ после саммита с Путиным
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Американская сторона одобрила Украине удары по энергетическим объектам России после саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который не привел к урегулированию конфликта. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Зеленский будет настаивать на размещении у Трампа дополнительных дальнобойных систем вооружения, способных поражать цели на территории России, во время встречи с Трампом в Вашингтоне в Белом доме в пятницу», — говорится в статье.

По мнению журналистов, за несколько дней до визита украинского лидера Трамп дал понять, что открыт для этой идеи. Источники добавили, что смена курса президента США произошла уже после того, как ему не удалось достичь соглашения с Путиным. Американский лидер усилил давление на Россию путем изменения порядка обмена разведданными.

Накануне Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что стороны долго обсуждали будущее торговых отношений РФ и Штатов после урегулирования конфликта на Украине. Беседа политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с Зеленским.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk Украине, а также поддержку энергетического сектора Украины на фоне ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.

Ранее в России назвали троллингом Евросоюза встречу Путина и Трампа в Венгрии.

