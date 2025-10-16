В России назвали троллингом Евросоюза встречу Путина и Трампа в Венгрии

Решение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу в Венгрии стало «троллингом» Евросоюза. Об этом изданию Readovka заявил политолог Алексей Мухин.
«Будапешт — это отличный троллинг Европейского Союза. Венгрия — страна ЕС, и такой выбор выглядит эффектно как со стороны Трампа, который ненавидит европейскую бюрократию, так и со стороны Владимира Владимировича», — подчеркнул он.
Трамп по итогам разговора по телефону с Путиным 16 октября анонсировал встречу двух лидеров в Будапеште.
Американский президент также выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке благотворно скажется на переговорах по Украине.
Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая пройдет в пятницу, 17 октября.
Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.
Ранее сообщалось, что, по мнению Зеленского, текущее наступление ВС России будет последним крупным.