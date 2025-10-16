В России назвали троллингом Евросоюза встречу Путина и Трампа в Венгрии

Политолог Мухин: Путин и Трамп затролили Евросоюз, решив встретиться в Будапеште

Решение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу в Венгрии стало «троллингом» Евросоюза. Об этом изданию Readovka заявил политолог Алексей Мухин.

«Будапешт — это отличный троллинг Европейского Союза. Венгрия — страна ЕС, и такой выбор выглядит эффектно как со стороны Трампа, который ненавидит европейскую бюрократию, так и со стороны Владимира Владимировича», — подчеркнул он.

Трамп по итогам разговора по телефону с Путиным 16 октября анонсировал встречу двух лидеров в Будапеште.

Американский президент также выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке благотворно скажется на переговорах по Украине.

Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая пройдет в пятницу, 17 октября.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

Ранее сообщалось, что, по мнению Зеленского, текущее наступление ВС России будет последним крупным.