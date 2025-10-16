На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп раскрыл тему телефонного разговора с Путиным

Трамп заявил, что обсудил с Путиным вопросы торговли России и США
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что стороны долго обсуждали будущее торговых отношений РФ и Штатов после урегулирования конфликта на Украине. Слова Трампа передает ТАСС.

Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На встрече с Трампом 17 октября Зеленский и Трамп обсудят поставки ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk Украине, а также поддержку энергетического сектора Украины на фоне ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.

Также Украина по-прежнему предлагает США предоставление своих газохранилищ на льготных условиях для хранения американского СПГ.

16 октября стало известно, что Украина получила первые две партии оружия по инициативе PURL. В настоящее время к отправке готовят еще две партии вооружений.

Ранее сообщалось о давлении НАТО на стран-участниц, не желающих покупать Киеву оружие у США.

