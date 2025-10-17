Орбан дал совет Европе по отношениям с Россией после разговора Путина и Трампа

Европе необходимо открыть свой дипломатический канал связей с Россией. Об этом после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

«Европе нужно открыть свой дипломатический канал с Россией», — отметил он.

Утром 17 октября премьер Венгрии сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится через неделю после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой госдепа Марко Рубио.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

При этом телефонный разговор Путина и Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах.

Ранее помощник Путина рассказал, кто предложил провести переговоры президентов РФ и США в Венгрии.