Раскрыта реакция окружения Зеленского на телефонный разговор Путина и Трампа

Newsweek: окружение Зеленского усомнилось в планах из-за беседы Путина и Трампа
Gleb Garanich/Reuters

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах. Об этом пишет Newsweek.

«Эта работа (подготовка к переговорам украинского и американского лидеров — «Газета.Ru») быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского», — отмечается в статье.

Как выяснили журналисты, западные эксперты на фоне договоренностей президентов РФ и США об очередной встрече усомнились в дальнейшей роли Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Украине. В частности, под вопросом оказалась возможная отправка ракет Tomahawk на Украину, о которой Трамп мог бы объявить по итогам переговоров с Зеленским.

Переговоры украинского и американского лидеров запланированы на 17 октября.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее помощник Путина рассказал, кто предложил провести переговоры президентов РФ и США в Венгрии.

