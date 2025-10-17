Трамп заявил, что он «в ярости» из-за одной инициативы ООН

Трамп сообщил, что США не поддержат инициативу ООН по снижению выбросов углерода

США не поддержат инициативу Международной морской организации (ИМО) ООН по снижению выбросов углерода. Об этом в своей социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, он испытывает «ярость» из-за того, что 17 октября в Лондоне эта организация проголосует по глобальному налогу на углерод. Американский лидер отметил, что Вашингтон «не поддержит» данную инициативу и «не будет никоим образом ее придерживаться».

Также он призвал другие государства на голосовании выступить против инициативы.

23 сентября Трамп, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что высказывания о климатических изменениях являются «величайшей ложью». По его словам, все прогнозы на эту тему оказались неверными и создавались по «злонамеренным причинам».

Администрация Трампа в целом негативно относится к исследованиям изменений климата: Белый дом сокращает бюджеты, гранты, рабочие места и прекращает публиковать соответствующие отчеты.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, а в апреле текущего года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

Ранее Трамп пообещал защитить американские нефтегазовые компании от экологических сборов.