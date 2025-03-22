Трамп пообещал защитить американские нефтегазовые компании от экологических сборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что разделяет обеспокоенность нефтегазовых компаний по поводу судебных разбирательств, инициированных властями штатов за выбросы парниковых газов. Лидер страны пообещал рассмотреть меры по защите отрасли, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, 19 марта Трамп встретился в Белом доме с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний США и дал им понять, что действия властей отдельных штатов, которые вводят многомиллиардные штрафы и экологические сборы с производителей ископаемого топлива, противоречат его политике «энергетического доминирования» США. Американский лидер отметил, что его администрация подумает, как оказать помощь отрасли в текущих условиях.

В последние месяцы власти Нью-Йорка, Вермонта и Калифорнии приняли законы, вводящие штрафы и экологические сборы для нефтегазовых компаний, средства от которых пойдут на борьбу с изменениями климата. Представители отрасли заявили Трампу, что подобные меры нарушают их права, так как распространяются на выбросы, совершенные в прошлом, когда они не считались незаконными. Компании уже обратились в министерство юстиции США и попросили ведомство поддержать их судебные иски против властей штатов или инициировать разбирательства по вопросу вмешательства региональных властей в национальную климатическую политику.

По информации WSJ, Трамп может предоставить нефтегазовым компаниям юридическую защиту от исков. Однако для этого ему потребуется одобрение конгресса, где республиканцы обладают небольшим преимуществом.

До этого газета The Washington Post писала, что предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС на Украине застало Киев врасплох. Бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин заявил, что инфраструктура атомной энергетики не обсуждалась во время предыдущих переговоров о сделке по доступу США к полезным ископаемым.

Ранее стало известно, для чего США нужна Запорожская атомная электростанция.