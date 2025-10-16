Politico: Зеленский надеется на новые переговоры с РФ в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что весной-летом 2026 года начнутся новые переговоры Киева и Москвы, а текущее большое наступление ВС РФ станет последним. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Конечно, стране еще предстоит пережить суровую зиму, но Зеленский заявил, что ожидает реальной возможности перемирия, хотя, как он отметил, это будет непросто. Для этого необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию», — говорится в материале.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что Украина «проявляет изобретательность», пытаясь добиться от президента США усиления давления на Россию и увеличения помощи Киеву.

Отмечалось, что Зеленский пытается извлечь выгоду якобы из «разочарования» Трампа в российском президенте Владимире Путине. В частности, украинские официальные лица предложили США поделиться опытом в области технологий и производства беспилотников в обмен на «крайне необходимые поставки американского оружия и энергоносителей».

Ранее в Кремле заявили, что Киев не хочет вести переговоры об урегулировании.