На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Politico: Зеленский надеется на новые переговоры с РФ в 2026 году

Politico: Зеленский верит, что текущее наступление ВС РФ будет последним крупным
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что весной-летом 2026 года начнутся новые переговоры Киева и Москвы, а текущее большое наступление ВС РФ станет последним. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Конечно, стране еще предстоит пережить суровую зиму, но Зеленский заявил, что ожидает реальной возможности перемирия, хотя, как он отметил, это будет непросто. Для этого необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию», — говорится в материале.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что Украина «проявляет изобретательность», пытаясь добиться от президента США усиления давления на Россию и увеличения помощи Киеву.

Отмечалось, что Зеленский пытается извлечь выгоду якобы из «разочарования» Трампа в российском президенте Владимире Путине. В частности, украинские официальные лица предложили США поделиться опытом в области технологий и производства беспилотников в обмен на «крайне необходимые поставки американского оружия и энергоносителей».

Ранее в Кремле заявили, что Киев не хочет вести переговоры об урегулировании.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами