Трамп рассказал о большом разговоре с Путиным

Трамп заявил о начале большого телефонного разговора с Путиным
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о начале большого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Тема разговора не разглашается, но, по словам американского лидера, он будет продолжительным. Беседа двух политиков проходит в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

Несколько дней назад газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

В начале октября Путин заявлял, что поставки этих ракет Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.

Ранее Трамп заявил, что Путин завершит конфликт на Украине.

