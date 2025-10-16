На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о последствиях для стран, отказавшихся покупать энергоносители РФ

Путин: отказ от покупки энергоносителей РФ привел к росту цен в странах
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от покупки российских энергоносителей привел к падению оборота промышленности и росту цен в странах, которые приняли такое решение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более заокеанской нефти и газа», — сказал Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

В конце сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году. По ее словам, ЕС и США договорились о планах «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива».

15 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

Позже спикер внешнеполитического ведомства Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей.

Ранее Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти.

