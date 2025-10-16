Путин заявил о популярности машин с двигателями внутреннего сгорания

Путин: мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания

Мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве, передает РИА Новости.

«Прежние планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются, что называется, «вправо», ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться», — сказал глава РФ.

До этого сообщалось, что российский электромобиль «Атом» может получить двигатель внутреннего сгорания. Руководитель отдела испытаний «Атома» Филиппа Дьякова говорил СМИ, что команда считает направление альтернативных источников энергии очень перспективным. Он поделился, что обсуждается возможность создания на базе «Атома» гибридной версии, а также модели, работающей на водороде.

По первоначальному проекту «Атом» — чистый электромобиль. Он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 500 км. До 100 км/ч машина разгоняется за 8 с. История проекта «Атом» началась в 2021 году.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за автомобили в сравнении с жителями Белоруссии и Казахстана.