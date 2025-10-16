На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о популярности машин с двигателями внутреннего сгорания

Путин: мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания
true
true
true

Мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве, передает РИА Новости.

«Прежние планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются, что называется, «вправо», ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться», — сказал глава РФ.

До этого сообщалось, что российский электромобиль «Атом» может получить двигатель внутреннего сгорания. Руководитель отдела испытаний «Атома» Филиппа Дьякова говорил СМИ, что команда считает направление альтернативных источников энергии очень перспективным. Он поделился, что обсуждается возможность создания на базе «Атома» гибридной версии, а также модели, работающей на водороде.

По первоначальному проекту «Атом» — чистый электромобиль. Он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 500 км. До 100 км/ч машина разгоняется за 8 с. История проекта «Атом» началась в 2021 году.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за автомобили в сравнении с жителями Белоруссии и Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами