Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире

Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры мира из-за Запада

Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры мира из-за стран Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, подчеркнул он.

«Мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит», — сказал Путин.

Он также обратил внимание, что отказ от покупки российских энергоносителей привел к падению оборота промышленности и росту цен в странах, которые приняли такое решение.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве Путин также добавил, что мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Путин рассказал, к чему приведет выпадение России с нефтяного рынка.