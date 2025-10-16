Местонахождение ракет Tomahawk на Украине можно будет легко обнаружить силами хакеров. Об этом aif.ru сообщил хакер PalachPro.

«Местонахождение можно вскрыть. Пусть доставка таких дорогих и редких для Украины ракет организуется скрытно и маскируется под другие операции, это не отменит того факта, что наши каналы и внедрения в их системы работают и не спят», — подчеркнул он.

Россия использует все информационные ресурсы для обнаружения складов с ракетами Tomahawk на Украине, если это оружие будет передано Киеву, добавил собеседник издания.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

