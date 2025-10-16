На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские хакеры заявили, что легко обнаружат склады с Tomahawk на Украине

Хакеры: местонахождение Tomahawk на Украине будет легко обнаружить
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Местонахождение ракет Tomahawk на Украине можно будет легко обнаружить силами хакеров. Об этом aif.ru сообщил хакер PalachPro.

«Местонахождение можно вскрыть. Пусть доставка таких дорогих и редких для Украины ракет организуется скрытно и маскируется под другие операции, это не отменит того факта, что наши каналы и внедрения в их системы работают и не спят», — подчеркнул он.

Россия использует все информационные ресурсы для обнаружения складов с ракетами Tomahawk на Украине, если это оружие будет передано Киеву, добавил собеседник издания.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Ранее Трамп задумал создать «фонд победы» для Украины.

