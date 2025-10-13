Трамп рассказал, на каком этапе находится реализация его плана по перемирию в Газе

Трамп: третий и четвертый этапы плана по перемирию в секторе Газа уже происходят

Третий и четвертый этапы плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа уже происходят. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Египте, передает РИА Новости.

По его словам, реализация плана из 20 пунктов станет важнейшим фундаментом для достижения светлого будущего в ближневосточном регионе.

«Работа уже ведется прямо сейчас. Пока мы говорим: мы фактически на третьем и четвертом этапах», — сказал политик.

9 октября президент Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения.