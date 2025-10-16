На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грета Тунберг рассказала об издевательствах во время плена в Израиле

Грета Тунберг рассказала, что израильские солдаты связали ее и называли проституткой
Israel Foreign Ministry/Reuters

Участницу экологического движения из Швеции Грету Тунберг и других активистов флотилии «Сумуд» пытали в израильской тюрьме. Об этом Тунберг рассказала в интервью шведской газете Aftonbladet.

Тунберг заявила, что израильские солдаты вели себя агрессивно во время и после арестов.

«Они оттащили меня на другую сторону, подальше от остальных. Они бросили на меня израильский флаг, били и пинали меня», — сказала она.

По словам активистки, израильские солдаты несколько раз выкрикнули: «Маленькая проститутка».

«Они забрали мой чемодан и выбросили все, что, по их мнению, имело хоть какое-то отношение к Палестине. Они смотрели на меня, пока медленно разрезали эти предметы на куски ножом», — добавила Тунберг.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль протаранили, другие атаковали водометами. Активистов на борту задержали, среди них была Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

6 октября министерство иностранных дел Израиля сообщило о высылке в Грецию и Словакию 171 активиста международной флотилии, в том числе и Тунберг. Представители израильского МИД подчеркнули, что «все без исключения законные права участников данной пиар-акции были соблюдены в полном объеме».

Ранее появились первые фото Греты Тунберг после депортации из Израиля.

