В офисе главы Палестины считают, что США хотят монополию в урегулировании конфликта в Газе

США хотят иметь монополию в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом РИА Новости заявил специальный посланник президента Палестины Махмуда Аббаса Мухаммед Штайе.

«Мы все время заявляем, что хотим двигаться в сторону многосторонних обсуждений, где американцы не имели бы монополию. Нам нужно, чтобы присутствовали и другие игроки, включая Россию, Китай и другие», — сказал он.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе.