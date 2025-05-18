WSJ узнал цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября 2023 года с целью сорвать мирные переговоры между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который был обнаружен в туннеле в секторе Газа.

«Израильские военные утверждают, что обнаружили протокол встречи руководства ХАМАС от 2 октября 2023 года, на которой [экс-лидер движения] Яхья Синвар заявил, что для противодействия нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией необходимы «чрезвычайные меры», — говорится в статье.

В протоколе заседания политического бюро ХАМАС от 2 октября приводятся слова Синвара, который выразил мнение, что соглашение между Израилем и Саудовской Аравией «откроет дверь для большинства арабских и исламских стран, чтобы они пошли по тому же пути».

Для Синвара и ХАМАС, которые призывали к полному уничтожению Израиля и созданию палестинского государства между рекой Иордан и Средиземным морем, это было неприемлемо, подчеркивает WSJ. В связи с этим он призвал начать атаку, которая планировалась более двух лет.

Накануне в Израиле сообщили, что делегация радикального палестинского движения возобновила переговоры в Дохе для обсуждения соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее Израиль начал новую масштабную операцию в секторе Газа.