В США заявили о целях конгрессвумен Луны в диалоге с РФ

Сенатор конгрессвумен Луны назвал ее целью восстановление диалога РФ и США
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенатор американской конгрессвумен Анны Паулины Луны Огаст Болл назвал ее целью восстановление диалога РФ и США. Заявление о планах Луны было сделано Боллом для РИА Новости.

«Ее цель — восстановить открытое общение с Россией, чтобы проложить путь к процветанию, торговле и миру», — подчеркнул Болл.

До этого сама Анна Паулина Луна назвала диалог с РФ важным для укрепления мира.

Луна официально объявила о предстоящей встрече со специальным представителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Встреча запланирована на конец октября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам.

В августе политик Олег Царев заявил, что Вашингтон резко пошел на диалог с Москвой из-за ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Трамп заявил, что ладит с Путиным, но очень разочарован в нем.

