Американская конгрессвумен Луна назвала диалог с РФ важным для укрепления мира

Конгрессвумен Анна Паулина Луна в публикации в социальной сети X назвала диалог между США и РФ важным для укрепления мира.

По словам Луны, многие американцы, в том числе в конгрессе, осознают, что США не нужна вражда с РФ, а открытый межгосударственный диалог может быть полезен для развития российско-американского торгового союза.

Она официально подтвердила, что в конце октября встретится со специальным представителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Я и мои коллеги с нетерпением ждем этой встречи», — заявила она.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам.

В августе политик Олег Царев заявил, что Вашингтон резко пошел на диалог с Москвой из-за ситуации в зоне проведения специальной военной операции

Ранее Трамп заявил, что ладит с Путиным, но очень разочарован в нем.