В Кремле ответили на вопрос о новой цели Трампа на Украине

Песков: РФ приветствует стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине
Kent Nishimura/Reuters

Российская сторона приветствует намерение главы Белого дома Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы всемерно способствовать поискам путей мирного урегулирования», — сказал он.

Песков отметил, что Москва хорошо знакома со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля отметил, что Уиткофф «доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке».

«Надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе на уже на украинском направлении», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

«Надеемся, что влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей готовности к мирному процессу», — указал он.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и несколько других тем.

Президент США подтвердил планы о проведении встречи с украинским коллегой в Белом доме 17 октября.

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.

