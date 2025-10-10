Турция будет прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит предоставлять для этого стамбульскую площадку. Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации (МИТ) республики Ибрагим Калын в Стамбуле на международном конгрессе по разведывательным проблемам, его слова приводит телеканал TRT Haber.

«Делегации России и Украины после продолжительного перерыва (с марта 2022 года — «Газета.Ru») провели за три месяца в Стамбуле три раунда прямых переговоров. Турция и в дальнейшем продолжит принимать эти встречи и выступать в роли посредника», — заявил Калын.

6 октября заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта произошла из-за жесткой позиции Украины и Евросоюза (ЕС), которые нацелены на продолжение военных действий.

По словам Суслова, наряду с этим, США не оказывают давление на своих союзников, чтобы они приняли условия России. А лидеры ЕС рассчитывают на продолжение финансирования конфликта, чтобы избежать поражения.

