На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава турецкой разведки заявил, что Анкара продолжит принимать переговоры по Украине

Глава турецкой разведки Калын: Анкара продолжит принимать переговоры по Украине
true
true
true
close
МИД России

Турция будет прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит предоставлять для этого стамбульскую площадку. Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации (МИТ) республики Ибрагим Калын в Стамбуле на международном конгрессе по разведывательным проблемам, его слова приводит телеканал TRT Haber.

«Делегации России и Украины после продолжительного перерыва (с марта 2022 года — «Газета.Ru») провели за три месяца в Стамбуле три раунда прямых переговоров. Турция и в дальнейшем продолжит принимать эти встречи и выступать в роли посредника», — заявил Калын.

6 октября заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта произошла из-за жесткой позиции Украины и Евросоюза (ЕС), которые нацелены на продолжение военных действий.

По словам Суслова, наряду с этим, США не оказывают давление на своих союзников, чтобы они приняли условия России. А лидеры ЕС рассчитывают на продолжение финансирования конфликта, чтобы избежать поражения.

Ранее в Турции назвали основную проблему для мирного решения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами