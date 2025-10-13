На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев ответил на угрозы Трампа России мемом

Зампред СБ Медведев отреагировал на угрозы Трампа РФ мемом с подводной лодкой
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»/Carlos Barria/Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России мемом с подводной лодкой. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Медведев опубликовал изображение, на котором посреди поля подсолнухов «всплыла» подлодка с флагом США. Мем объединяет названия советского фильма «Партизаны в степях Украины», который в прокате соседствовал с лентой «Подводная лодка Т-9». Медведев имел в виду степную подводную лодку, подбитую в «неравном воздушном бою». Таким образом он прокомментировал угрозы Трампа в адрес России по поводу конфликта на Украине.

«Трамп сказал, что если Президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. <...> Остается надеяться, что это очередная пустая угроза», — написал Медведев.

7 октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого Путин предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее в Кремле заявили о «крайней обеспокоенности» темой поставок Украине Tomahawk.

