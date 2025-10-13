На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа номинировали на премию Израиля

Нетаньяху номинировал Трампа на премию Израиля — высшую награду страны
Saul Loeb/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что номинировал президента США Дональда Трампа на премию Израиля — высшую награду страны. Об этом пишет Ani в соцсети X.

В ходе выступления в парламенте премьер поблагодарил президента США за помощь и подарил ему статуэтку голубя, символизирующую мир.

Американский лидер также выступил на заседании парламента Израиля. Он назвал сегодняшний день «великим и прекрасным», а также объявил, что конфликт в секторе Газа завершился.

9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как рассказал Трамп, это событие означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканала Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее в России назвали «пиар-компанией» участие Трампа в урегулировании конфликта в секторе Газа.

