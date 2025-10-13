В России назвали «пиар-компанией» участие Трампа в урегулировании конфликта в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп провел «весьма успешную пиар-кампанию», поучаствовав в заключении договоренностей между ХАМАС и Израилем об обмене пленными. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

«Сейчас многих волнует скорее не будущее сделки ХАМАС и Израиля, а то, как в этом поучаствовал Трамп, насколько он велик и могуч в качестве покорителя военных конфликтов. Вне всякого сомнения, роль американского президента достаточно серьезная, но не потому, что он придумал переговоры, а потому, что надавил на премьер-министра Нетаньяху и ХАМАС и смог заставить их осуществить обмен пленными», — сказал востоковед.

Он подчеркнул, что сейчас реализуется исключительно первый этап договоренностей, который заключался в обмене пленными и отводе войск ЦАХАЛ за определенную линию, а вот что будет дальше пока не совсем понятно.

«ХАМАС на земле сейчас забирает под свой контроль территорию, которую оставил ЦАХАЛ, там идут перестрелки, так как ХАМАС охотится за коллаборационистами. При этом, выступая вчера перед населением, Нетаньяху сказал, что Израиль победил, но война на этом не закончилась. На подобные заявления особенно стоит обращать внимание, так как будущее конфликта совершенно туманно», — заключил Чупрыгин.

13 октября, после прибытия в парламент Израиля президент США заявил, что ХАМАС выполнит пункт о разоружении, предусмотренный планом об урегулировании конфликта в секторе Газа, который был подписан несколькими днями ранее.

На текущий момент ХАМАС передал две группы заложников представителям Международного комитета Красного Креста. Первая группа насчитывала семь человек, вторая — 13.

Ранее военным Израиля передали вторую группу освобожденных ХАМАС заложников.