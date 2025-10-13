На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения

Трамп: ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Палестинское движение ХАМАС выполнит пункт о разоружении, предусмотренный планом об урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом после прибытия в парламент Израиля заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters.

«ХАМАС согласился выполнить план разоружения», — сказал американский лидер.

Также он объявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа закончился.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам президента США, это означает «очень скорое» освобождение всех взятых в заложники людей и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позднее в канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси рассказали, что 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх состоится саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа. На мероприятие были приглашены главы 20 государств. В их числе американский лидер.

К текущему моменту ХАМАС передал две группы заложников представителям Международного комитета Красного Креста. Первая группа насчитывала семь человек, вторая — 13. Всего в течение дня палестинское движение должно было освободить 20 заложников.

Ранее президент Египта решил присвоить Трампу высшую награду страны за вклад в мирное урегулирование.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами