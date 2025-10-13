Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения

Палестинское движение ХАМАС выполнит пункт о разоружении, предусмотренный планом об урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом после прибытия в парламент Израиля заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters.

«ХАМАС согласился выполнить план разоружения», — сказал американский лидер.

Также он объявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа закончился.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам президента США, это означает «очень скорое» освобождение всех взятых в заложники людей и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позднее в канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси рассказали, что 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх состоится саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа. На мероприятие были приглашены главы 20 государств. В их числе американский лидер.

К текущему моменту ХАМАС передал две группы заложников представителям Международного комитета Красного Креста. Первая группа насчитывала семь человек, вторая — 13. Всего в течение дня палестинское движение должно было освободить 20 заложников.

Ранее президент Египта решил присвоить Трампу высшую награду страны за вклад в мирное урегулирование.