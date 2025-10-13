Глава евродипломатии заявила, что отныне время на стороне Украины

Глава дипломатии ЕС заявила, что теперь время на стороне Украины, а не России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что теперь время находится на стороне Украины, а не России, как это было ранее. Ее слова с совместной пресс-конференции с министром иностранных дел республики Андреем Сибигой приводит «РБК-Украина».

По ее словам, российская экономика якобы «слаба», и станет еще «слабее».

«Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины», — сказала Каллас.

По ее словам, контрнаступление ВСУ на линии фронта становится видимым, а запланированные на лето и осень операции наступления ВС РФ якобы не принесли нужного результата.

13 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как сообщила Каллас, «украинцы вдохновляют мир своим мужеством», а их стойкость требует полной поддержки со стороны Евросоюза. Она также пообещала «привлечь Россию к ответственности» за якобы «военные преступления».

Ранее в Совфеде назвали цель визита Каллас на Украину.