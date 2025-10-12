На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху предупредил, что существуют серьезные вызовы для безопасности для Израиля

Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах
ABIR SULTAN/Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе еврейского государства на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Где бы мы ни сражались, мы побеждали. Но я также должен вам сказать: кампания еще не окончена. Впереди еще серьезные вызовы для безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас, но мы находимся начеку», — заявил Нетаньяху.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.

Война в Газе
