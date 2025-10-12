На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы

Нетаньяху: Израиль готов незамедлительно принять всех заложников из сектора Газа
Ronen Zvulun/Reuters

Израильская сторона готова незамедлительно принять всех оставшихся в секторе Газа заложников, которые должны быть освобождены руководством ХАМАС в рамках соглашения о перемирии. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает канцелярия.

»Израиль готов к немедленному приему всех заложников», — сказал он

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что руководство ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки будут сдвинуты.Сообщается, что палестинское движение направило соответствующее послание через арабских посредников.

Кроме того, по данным газеты, таким образом ХАМАС впервые подтвердило наличие среди заложников 20 израильтян. Собеседник издания отметил, что, вероятно, передача состоится в день прибытия президента США Дональда Трампа в Израиль. Американский лидер должен прилететь в Израиль 12 октября для участия в нескольких официальных церемониях.

Ранее постпред Израиля в ООН высказался о сложностях второго этапа урегулирования в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
