На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле надеются, что Трамп сохранит политическую волю по урегулированию на Украине

Песков: Россия надеется, что Трамп сохранит амбиции по урегулированию на Украине
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российская сторона будет надеяться, что президент США Дональд Трамп сохранит политическую волю на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Будем надеяться, что <...> президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал он.

В ходе интервью представитель Кремля также заявил, что Стамбульский процесс стоит на паузе из-за нежелания Украины реагировать на предложения российской стороны.

По его словам, украинская сторона не отвечает на проект документа, который был передан. Помимо этого, Киев не ответил на предложение Москвы о создании трех рабочих групп, чтобы проделать «домашнюю работу», необходимую для встречи лидеров стран.

Накануне Трамп заявил, что усиливает давление для урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, Россия и Украина в ближайшее время сядут за стол переговоров.

Ранее Ушаков заявил, что контакты между представителями Путина и Трампа проводятся постоянно.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами