В Кремле надеются, что Трамп сохранит политическую волю по урегулированию на Украине

Песков: Россия надеется, что Трамп сохранит амбиции по урегулированию на Украине

Российская сторона будет надеяться, что президент США Дональд Трамп сохранит политическую волю на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Будем надеяться, что <...> президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал он.

В ходе интервью представитель Кремля также заявил, что Стамбульский процесс стоит на паузе из-за нежелания Украины реагировать на предложения российской стороны.

По его словам, украинская сторона не отвечает на проект документа, который был передан. Помимо этого, Киев не ответил на предложение Москвы о создании трех рабочих групп, чтобы проделать «домашнюю работу», необходимую для встречи лидеров стран.

Накануне Трамп заявил, что усиливает давление для урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, Россия и Украина в ближайшее время сядут за стол переговоров.

Ранее Ушаков заявил, что контакты между представителями Путина и Трампа проводятся постоянно.