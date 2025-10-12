В Кремле раскрыли подробности о контактах России с США

Ушаков: контакты с США продолжаются, хотя работа не очень заметна

Россия активно продолжает контакты с США по закрытым каналам, хотя эта работа может быть незаметной. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны, то есть работа идет», — сказал дипломат на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Ушаков подчеркнул, что «путеводной звездой» в вопросах урегулирования конфликта на Украине остаются те договоренности, к которым лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пришли на переговорах в Анкоридже.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после переговоров президентов РФ и США на Аляске, сохраняется.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Трамп сохранит политическую волю к урегулированию на Украине.