В Кремле считают, что «импульс Анкориджа» до сих пор жив

Песков заявил, что импульс переговоров Путина и Трампа в Анкоридже сохраняется
Сергей Гунеев/РИА Новости

Импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, сохраняется. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше», — сказал представитель Кремля.

По его словам, американский лидер по-прежнему сохраняет политическую волю к мирному урегулированию на Украине.

«С точки зрения духа Анкориджа мы исполнены оптимизма. Но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий», — добавил Песков.

8 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что появившийся после встречи на Аляске импульс к урегулированию украинского кризиса оказался исчерпан.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о постоянных контактах между представителями Путина и Трампа.

