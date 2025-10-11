На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо

Трамп пошутил, что не выпрашивал Нобелевскую премию мира у Мачадо
true
true
true

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему позвонила лауреат Нобелевской премии мира, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо и сказала, что принимает награду в честь него, потому что американский лидер заслужил ее. Об этом глава Белого дома рассказал журналисткам, передает Fox News.

Накануне стало известно, что американский лидер позвонил Мачадо и поздравил ее с вручением Нобелевской премии мира.

Трамп рассказал, что во время разговора с Мачадо не стал просить передать ему золотую медаль.

«Я не сказал, чтобы она отдала ее мне. Но я думаю, она могла бы», — добавил президент США.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает награду. Лауреатам премии помимо денежного приза вручается золотая медаль весом около 200 граммов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее политолог объяснил, почему решение о Нобелевской премии мира ударило по Трампу дважды.

Второй срок Трампа
