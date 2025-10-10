Политолог объяснил, почему решение о Нобелевской премии мира ударило по Трампу дважды

С самого начала было странно предполагать, что президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира, потому что это «абсолютно глобалистская премия, которую выдают исключительно либералам». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Американский лидер всегда боролся с властью президента Мадуро в Венесуэле, но на первом своем сроке он сделал главой венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, а сама Мария Корине Мачадо — это все-таки проект Демократической партии. То есть премию вручили не просто либералу, а именно либеральному политику, которая всегда шла по линии демпартии. Присудив премию Мачадо, Трампа как бы укололи дважды», — заявил политолог.

По мнению Дробницкого, Нобелевская премия мира давно превратилась в «политизированную награду за заслуги перед либеральной мировой тусовкой», против которой пытался бороться сам Трамп.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Премия присуждена ей за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее помощник Путина раскритиковал заявление Зеленского о Нобелевской премии Трампа.