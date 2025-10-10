Путин ответил на вопрос, достоин ли Трамп Нобелевской премии

Путин: Нобелевская премия мира присуждалась тем, кто для мира ничего не сделал

Решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, передает РИА Новости.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», — заявил глава государства.

Отвечая на вопрос журналистов, достоин ли президент США Дональд Трамп Нобелевской премии, Путин заявил, что не ему решать, кому присуждать награду.

10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марие Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был Трамп, но букмекеры оценивали его шансы в 3%. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

При этом, по данным New York Post, американский лидер не намеревался получить премию в текущем году, рассчитывая больше на следующий.

Ранее в Белом доме раскритиковали выбор лауреата Нобелевской премии мира.