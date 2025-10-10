На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп поздравил Мачадо с присуждением Нобелевской премии мира

Bloomberg: лауреат Нобелевской премии Мачадо получила поздравления от Трампа
true
true
true
close
Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, чтобы поздравить ее с вручением Нобелевской премии мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, первый разговор между Трампом и Мачадо прошел хорошо и был содержательным. В публикации в социальных сетях Мачадо посвятила награду президенту США и народу Венесуэлы. Она высоко оценила «решительную поддержку» Трампа. В свою очередь глава Белого дома опубликовал ее заявление в своем аккаунте.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее политолог объяснил, почему решение о Нобелевской премии мира ударило по Трампу дважды.

