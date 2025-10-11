Медведев рассказал об исполнении Россией обязанностей по договору с КНДР

Россия намерена неуклонно исполнять обязательства по договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик во время переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном обратил внимание, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют крепкую юридическую основу. Речь идет о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Мы исходим из того, что мы будем базировать наши связи и в дальнейшем на нем, неуклонно исполняя обязательства, вытекающие из этого договора», — сказал Медведев.

8 октября Медведев прилетел в Пхеньян для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи. В том числе в ходе визита заместитель председателя СБ РФ посетил военный парад, который состоялся на площади Ким Ир Сена в центральном районе столицы КНДР. Политик вместе с руководителями других иностранных делегаций заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал Ким Чен Ын.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом. 19 июня российский лидер и глава КНДР утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, поставив свои подписи под соответствующим соглашением. Как рассказал Ким Чен Ын, этот документ предполагает развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна во всех сферах, в том числе военной.

