На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал об исполнении Россией обязанностей по договору с КНДР

Медведев: РФ продолжит исполнять обязанности по договору о партнерстве с КНДР
true
true
true
close
Юлия Зырянова/РИА Новости

Россия намерена неуклонно исполнять обязательства по договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик во время переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном обратил внимание, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют крепкую юридическую основу. Речь идет о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Мы исходим из того, что мы будем базировать наши связи и в дальнейшем на нем, неуклонно исполняя обязательства, вытекающие из этого договора», — сказал Медведев.

8 октября Медведев прилетел в Пхеньян для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи. В том числе в ходе визита заместитель председателя СБ РФ посетил военный парад, который состоялся на площади Ким Ир Сена в центральном районе столицы КНДР. Политик вместе с руководителями других иностранных делегаций заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал Ким Чен Ын.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом. 19 июня российский лидер и глава КНДР утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, поставив свои подписи под соответствующим соглашением. Как рассказал Ким Чен Ын, этот документ предполагает развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна во всех сферах, в том числе военной.

Ранее Медведев оценил влияние военной поддержки России со стороны Северной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами