Медведев прилетел в КНДР

Заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл с визитом в КНДР, где примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Политик возглавляет делегацию «Единой России», прибывшую в Пхеньян по приглашению Центрального комитета ТПК. Российская делегация примет участие в официальных торжествах, приуроченных к юбилею партии, который будет отмечаться 10 октября.

ТПК — правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Она была образована 10 октября 1945 года. Этот день является государственным праздником в КНДР.

В сентябре министр обороны России Андрей Белоусов заявил после встречи президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в Китае, что Москва и Пхеньян активно развивают отношения, а сейчас им придан новый импульс. Кроме того, он выразил восхищение военнослужащими Корейской народной армии и поблагодарил их за освобождение Курской области.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.