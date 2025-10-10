На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев присутствовал на военном параде в Пхеньяне

Медведев посетил военный парад в Пхеньяне
true
true
true
close
KCNA/AP

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвященном 80-летию Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом пишет ТАСС

Парад состоялся на площади имени Ким Ир Сена, расположенной в центральном районе столицы КНДР. Дмитрий Медведев, а также руководители других иностранных делегаций, заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Трудовая партия Кореи является правящей партией в КНДР. Юбилей основания, отмечаемый 10 октября, сопровождается масштабными торжествами и праздничными мероприятиями, организованными в народной республике.

Делегация «Единой России», возглавляемая заместителем председателя Совета безопасности РФ, находится в Пхеньяне по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Российские представители планируют участвовать в официальных торжествах, посвященных юбилейной дате партии, которая отмечается 10 октября.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.

