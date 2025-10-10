Путин оценил слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа

Путин: мнение Зеленского о премии мира вряд ли интересовало Нобелевский комитет

Мнение президента Украины Владимира Зеленского едва ли интересовало Нобелевский комитет при вручении премии мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, передает РИА Новости.

«Я думаю, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения», — заявил российский лидер, комментируя заявление украинского президента о ракетах Tomahawk.

Глава государства подчеркнул, что связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия — это нелепо и просто говорит «об уровне сегодняшнего киевского режима в целом».

9 октября Зеленский заявил, что Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Штатов.

Помимо этого украинский лидер утверждал, что Украина выдвинет американского президента на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. При этом в Норвегии опасаются негативной ответной реакции со стороны Трампа, который с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой.

Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.